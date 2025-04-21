شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النظافة والتجميل بالجيزة توزع أكياسا مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وزعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أكياس قمامة على زوَّار الحدائق والمتنزهات مجانًا، للحفاظ على نظافة الأماكن العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بـ الجيزة، رفع درجة الاستعداد لعمال النظافة والحدائق والسائقين وتجهيز الحدائق والميادين والمتنزهات لاستقبال عيد شم النسيم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز سيارات رش المبيدات للعمل صباحًا ومساءً بأماكن المتنزهات، وسيارات الكنس الآلى للعمل بالشوارع الرئيسية والمحاور الرئيسية بالأحياء.

ولفت إلى أنه تم تجميل شوارع عامة وميادين ومحاور رئيسية بالنباتات المزهرة، ورفع درجة الاستعداد على مدار 24 ساعة تحت إشراف قيادات الهيئة، وتخصيص رقم 37486984 لتلقي الشكاوى.



توزيع أكياس قمامة مجانا على رواد الحدائق بمناسبة عيد شم النسيم



توزيع أكياس قمامة مجانا على رواد المتنزهات في الجيزة



هيئة النظافة بالجيزة توزع أكياس قمامة على رواد الحدائق