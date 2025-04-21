شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 91 طن مصنعات لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة، ومباحث التموين، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في مجالات الصحة العامة والتفتيش على اللحوم والأسواق وإدارة المجازر والدواجن والطب والوقائي على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وأكد محافظ الجيزة، تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق العامة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك المدخنة والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار حماية لصحة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بمواصلة جهود مديرية الطب البيطري في مجال الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمربيين علي مستوى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح التقرير، الذي اطلع عليه محافظ الجيزة في مجال الصحة العامة والتفتيش على الأسواق والمحال العامة وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك، أنه تم ضبط 91 طن و600 كجم، تنوعت ما بين مصنعات لحوم ودواجن وأسماك مملحة وأسماك مدخنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 240 محضر حيال المخالفين ويأتي ذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطري وتنفيذ دورها الهام في خدمة وحماية المواطنين.

وتضمن التقرير أنه في مجال الصحة العامة تم إجراء اختبارات لـ( 13,027 ) رأس ماشية ضد أمراض البروسيلا والدرن، وتحصين وتسجيل وتعقيم (5,579 ) كلب بالتعاون مع المجتمع المدني.

وفي مجال مجازر اللحوم الحمراء، تم ذبح أكثر من (600 ألف) من اللحوم الحمراء، وفي مجازر الدواجن تم ذبح (4 مليون و300 ألف) طائر.

وفي مجال الطب الوقائي والرعاية للحفاظ على الثروة الحيوانية، تم تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعي وحمى الوادي المتصدع وحمى الثلاث أيام، وكذا الجلد العقدي وجدري الضأن والتسمم الدموي وطاعون المجترات الصغيرة، ومعالجة وتجريع (18 ألف) رأس ماشية.

وتضمن التقرير بأنه في مجال الدواجن تم سحب عينات لعدد (2 مليون و300 ألف) طائر للتأكد من خلوها من مرض انفلونزا الطيور ، وتحصين 33 ألف ضد ذات المرض، وذلك للحفاظ علي الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.

وفي مجال القوافل البيطرية للعلاج المجاني والإرشاد البيطري لتوعية المربيين، تم عمل 37 قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية بالقرى والمراكز والمدن بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والتي أسفرت عن علاج وتجريع ورش (82 ألف) رأس ماشية، وتنفيذ 348 ندوة توعوية للمربين.



