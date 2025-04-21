شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة والتى تتضمن :-

-ارتفاع مستويات ضغط الدم حيث يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح اللي بتأثر على مستويات الضغط في الدم.​​

-اضطرابات الجهاز الهضمي حيث ينتج عن تناول الأسماك المملحة الشعور بالانتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة. ​​

-ضيق التنفس: الأسماك المملحة الفاسدة تعرضك للشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم.​​

-الإصابة بمرض البتيوليزم: وده مرض بيهاجم الأعصاب، وبينتج عنه ازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وممكن يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويسبب فشل التنفس والوفاة، والمرض ده بيحصل نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة.​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة عدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة.