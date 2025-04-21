شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بالحدائق لتوعية الزوار بأضرار التدخين والمخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ مبادرات توعوية طوال أعياد الربيع وشم النسيم بالحدائق العامة فى المحافظات المختلفة لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعى لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان .

وتتضمن الانشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم ،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحدائق عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة ورفع وعيهم بخطورة الإدمان .



كما تستهدف المبادرة أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، من حيث توفير الخدمات العلاجية مجانا وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ،كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع هدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة وأن تنفيذ الانشطة التوعوية خلال الأعياد والمناسبات، يأتى ضمن مجموعة المبادرات التى يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من الأنشطة للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية وكذلك فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، كما يتم تنفيذ انشطة ومبادرات توعوية بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة كذلك تنفيذ أكبر برنامج وقائى بالمدارس خلال فترة الدراسة لرفع وعى الطلاب بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان خلال شم النسيم



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل الحدائق العامة



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة بالحدائق العامة لتوعية الزوار بأضرار التعاطى



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة داخل الحدائق العامة لتوعية الزوار بأضرار التدخين والمخدرات



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين بالحداق العامة