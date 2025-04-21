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القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع الغذائية، كما وفرت اليوم الإثنين 21- 4- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 21-4-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية