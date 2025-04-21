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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 21-4-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 21-4-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع الغذائية، كما وفرت اليوم الإثنين 21- 4- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

الطماطم 10.5 جنيه.

البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎البطاطس  10 جنيهات.

الجزر 12 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 16 جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها .

الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25جنيها.

الفلفل الألوان بـ100 جنيها.

الليمون بـ 80 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 20جنيها.

الموز البلدي بـ 45 جنيها.

الفراولة 40 جنيها.

الجوافة 37 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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