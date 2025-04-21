شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 21-4-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع الغذائية، كما وفرت اليوم الإثنين 21- 4- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
الطماطم 10.5 جنيه.
البصل 10 جنيهات .
البطاطس 10 جنيهات.
الجزر 12 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 16 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها .
الكوسة بـ 20 جنيها.
الباذنجان العروس 20 جنيها.
الفلفل البلدي بـ 25جنيها.
الفلفل الألوان بـ100 جنيها.
الليمون بـ 80 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 20جنيها.
الموز البلدي بـ 45 جنيها.
الفراولة 40 جنيها.
الجوافة 37 جنيها.
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