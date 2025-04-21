أخبار مصر.. الرئيس السيسى ينعى بابا الفاتيكان: كان صوتا للسلام

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الرئيس السيسى ينعى بابا الفاتيكان: كان صوتا للسلام
نعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن والأسى، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي غادر عالمنا تاركاً إرثاً إنسانياً عظيماً سيظل محفوراً في وجدان الإنسانية.
أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية اسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين/مطروح)، وذلك في المسافة من محطة محمد نجيب حتى محطة أكتوبر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة وفى إطار متابعة تنفيذ ممر السخنة / الإسكندرية اللوجيستى والذى يتكون من (ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير).
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الإثنين لطرح السلع الغذائية وأيضا طرح الدواجن والبيض بعد تخفيض أسعارها حيث تقرر تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وطرح طبق البيض "30 بيضة " بسعر 120 جنيها بدلا من 150 جنيهًا، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين على تخفيف العبء على المواطنين خاصة خلال أعياد الربيع وشم النسيم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
أعلن الفاتيكان في بيان مصور الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد مضطرب اتسم في الكثير من الأحيان بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة، وأطلق فترة حداد تستمر 9 أيام وبداية عملية انتخاب بابا جديد خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة في الجامعات: بنى سويف - كفر الشيخ - العريش - مطروح - الغردقة، بداية من 3 مايو المقبل، وحتى الخميس 8 مايو.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بابا الفاتيكان: فقدنا صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومدافعا قويا عن قيم السلام والمحبة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزنها الشديد لوفاة البابا فرنسيس.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد غدا الثلاثاء 22 أبريل ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.
شهد سعر الذهب في مصر قفزة كبيرة في مستهل تعاملات اليوم، حيث ارتفع الجرام بحوالي 100 جنيه، من 4775 إلى 4875 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 2.09%، ما يعكس حالة الترقب والتأثر المباشر بالمتغيرات الدولية ومتأثرة بقفزة الأونصة بنسبة 2.5% في مستهل جلسة اليوم لتسجل الأوقية 3387 دولاراً، وجاءت أسعار الذهب في مصر، كالآتى:
عيار 24 يسجل 5571 جنيها
عيار 21 يسجل 4875 جنيها
عيار 18 يسجل 4178 جنيها
الجنيه الذهب 39000 جنيها
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