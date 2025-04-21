شكرا لقرائتكم خبر عن برج "إيفل" بباريس يطفئ أنواره حدادا على بابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو، إطفاء أضواء معلم برج "إيفل" السياحي مساء اليوم الاثنين، حدادا على البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت هيدالجو - في بيان صحفي اليوم - إنه حداد على بابا الفاتيكان، ستطفأ أنوار برج إيفل هذا المساء، مضيفة أنها ستقترح أن تطلق اسم البابا فرنسيس عل أحد الأماكن في باريس.