شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بشم النسيم: روح المصريين وهويتهم الأصيلة والان مع تفاصيل الخبر

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة شم النسيم، مضيفةً:"عيد يجسد بهجة الربيع وعمق حضارتنا العريقة".

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"هو مناسبة متجذرة في وجداننا، تعبر عن روح المصريين وهويتهم الأصيلة.كل عام ومصر بخير وسلام".