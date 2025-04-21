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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بشم النسيم: روح المصريين وهويتهم الأصيلة

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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بشم النسيم: روح المصريين وهويتهم الأصيلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الإثنين، 21 أبريل 2025 12:08 م

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة شم النسيم، مضيفةً:"عيد يجسد بهجة الربيع وعمق حضارتنا العريقة".

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"هو مناسبة متجذرة في وجداننا، تعبر عن روح المصريين وهويتهم الأصيلة.كل عام ومصر بخير وسلام".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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