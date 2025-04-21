شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بشم النسيم: روح المصريين وهويتهم الأصيلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالإثنين، 21 أبريل 2025 12:08 م
هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة شم النسيم، مضيفةً:"عيد يجسد بهجة الربيع وعمق حضارتنا العريقة".
وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"هو مناسبة متجذرة في وجداننا، تعبر عن روح المصريين وهويتهم الأصيلة.كل عام ومصر بخير وسلام".
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