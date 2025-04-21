شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستضيف لأول مرة مؤتمر "نيو سبيس إفريقيا 2025" والان مع تفاصيل الخبر

استضافت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الإثنين، مؤتمر "نيو سبيس إفريقيا 2025"، بمقر الوكالة، حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2025، ويستمر المؤتمر على مدار أربعة أيام، بهدف رئيسي يتمثل في تمكين اقتصاد القارة الإفريقية من خلال الابتكار الفضائي.

ويعد "نيو سبيس إفريقيا" منصة دولية تجمع نخبة من قادة صناعة الفضاء، والشركات التجارية العاملة في هذا القطاع، والمستثمرين، إضافة إلى نخبة من أصحاب المصلحة في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية.

نمو متسارع لصناعة الفضاء الإفريقية

تشهد صناعة الفضاء في إفريقيا تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 19.49 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 16.16% لتصل إلى 22.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

وتعد القارة الإفريقية موطنًا لأكثر من 270 شركة فضاء ناشئة، تعمل على تطوير تقنيات فضائية مبتكرة، وتقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا الفضائية لتلبية احتياجات الأسواق في قطاعات متنوعة.

ويتضمن المؤتمر فعاليات متميزة وفرص استثنائية، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل:

خطابات رئيسية يقدمها أبرز قادة القطاع.

جلسات تفاعلية ومناقشات جماعية لمناقشة أبرز التحديات والفرص.

عروض أعمال لاستعراض أحدث الابتكارات.

لقاءات بين الشركات وفرص تواصل متميزة لتعزيز التعاون التجاري.

وسيحظى المشاركون بفرصة استثنائية للتواصل مع رواد الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمستثمرين، مما يتيح بناء علاقات وشراكات جديدة تعزز من تطوير الاقتصاد الفضائي في إفريقيا، كما يوفر المعرض المصاحب للمؤتمر منصة ديناميكية للعارضين لاستعراض أحدث منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور متنوع، مما يساهم في تعزيز الوعي والحماس تجاه الصناعة.

يهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة موحدة تجمع مختلف المهنيين من قطاعات صناعة الفضاء، لتعزيز التعاون وتطوير حلول إبداعية وشاملة لمواجهة التحديات واستغلال الفرص في القطاع الفضائي الإفريقي.

وتعد استضافة مصر لهذا الحدث دليلًا واضحًا على ريادتها في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتطوير اقتصاد الفضاء، وتجديد التزامها بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.