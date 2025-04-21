شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الأسئلة فى كل مادة بامتحانات الثانوية العامة 2025 لطلبة النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2025 كالتالى:

ـ مادة اللغة العربية، يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.

ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى، يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

ـ مادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

ـ امتحان مادة الجغرافيا، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد.

ـ امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

ـ امتحان مادة الفيزياء، يضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

ـ امتحان مادة الأحياء، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

ـ امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد.

ـ امتحان مادة الرياضيات البحتة، يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد.

ـ امتحان مادة الإحصاء، فيحتوي الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.