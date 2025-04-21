شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل المبكر بجامعة القاهرة الأهلية .. 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جامعة القاهرة الأهلية برئاسة الدكتور محمد سامى رئيس الجامعة، فتح باب التسجيل المبكر للقبول بكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعى 2025-2026، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 مايو، وأنه سوف يتم الإعلان خلال وقت وجيز عن آليات التسجيل ومصروفاته.

الجدير بالذكر أن البرامج الدراسية التى ستبدأ الدراسة بها بكليات جامعة القاهرة الأهلية لمنح درجة البكالوريوس تشمل كليات الطب (بكالوريوس الطب و الجراحة)، وطب الأسنان (بكالوريوس طب الأسنان)، والصيدلة (بكالوريوس الصيدلة فارم دي- صيدلة اكلينيكية)، والعلاج الطبيعى (بكالوريوس العلاج الطبيعي)، والتمريض (بكالوريوس التمريض)، والطب البيطرى (بكالوريوس الطب البيطري)، والهندسة (بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام، وبكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية، وبكالوريوس الهندسة الكهربية و الطاقة المتجددة)، والحاسبات والذكاء الاصطناعى (بكالوريوس الأمن السيبرانى والشبكات، وبكالوريوس هندسة البرمجيات)، والعلوم (بكالوريوس التقنية الحيوية، وبكالوريوس الكيمياء الحيوية/الميكروبيولوجي)، وكلية الأعمال (بكالوريوس إدارة الأعمالE، وبكالوريوس المحاسبةE، وبكالوريوس التأمينE)، والاقتصاد ( بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات، وبكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية، وبكالوريوس السياسات العامة)، والإعلام (بكالوريوس الإعلام)، والقانون (ليسانس الحقوق)، والتربية للطفولةالمبكرة (بكالوريوس إعداد معلمى علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة).