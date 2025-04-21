شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الأسماك المملحة الفاسدة قبل شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الأسماك المملحة الفاسدة قبل شم النسيم؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأسماك المملحة الفاسدة قبل شم النسيم.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأسماك المملحة الفاسدة قبل شم النسيم، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأسماك المملحة الفاسدة قبل شم النسيم.



