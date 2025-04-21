شكرا لقرائتكم خبر عن بوكليت امتحان الشهادة الإعدادية.. الأسئلة وفق مواصفات اختبارات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على أنه لا يوجد اختلاف فى مواصفات امتحان البوكليت بالفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث إن الأسئلة بنفس مواصفات امتحان الفصل الدراسي الأول، حيث تعتمد الأسئلة على جزئيات مقالية واختيارية وصح وخطأ وأكمل وعلل أو بما تفسر حسب طبيعة كل مادة دراسية، مشيرة إلى الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج والمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مواصفات امتحان اللغة العربية ونواتج التعلم للصف الثالث الإعدادي للمجالات الآتية:

مجال الكتابة (التعبير الإبداعي - الوظيفي - الخط - الإملاء)، واختيار الفكر وترتيبها بصورة صحيحة والكتابة في موضوعات متنوعة إبداعية ووظيفية مع مراعاة القواعد النحوية والإملائية وكتابة الحروف والكلمات والجمل العربية كتابة صحيحة واضحة.ط وكتابة الكلمات والجمل كتابة صحيحة (الملالية) ومجال القراءة والنصوص والتذوق الأدبي وفهم النص المقررة فيما جيدا وفهم مضمون النص وتحليله ونقده وتفوق جماليات الأعمال الأدبية والاستمتاع بها واستخدام الألفاظ والجمل النصيحة والاستعانة بالصور الجمالية ومجال التراكيب اللغوية والقواعد وتعرف التراكيب اللغوية والقواعد واجابة الامتحانات والته

ثالثا: الضوابط العامة للورقة الامتحانية على مستوى المرحلة: التقويم التربوى ومستويات التحصيل، التمييز بين مستويات الصعوية المختلفة، وأن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف، وتتوزع الأسئلة على نواتج التعلم، وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الأصعب، وتوازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وتكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها العربية.

وشددت على أنه يجب أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي التاريخ وجودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور السما وتقيس أسئلة الامتحان مقرر الفصل الدراسي الثاني وفق التوزيع الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وتغطي في الدور الثاني مقرر الفصلين مع إعطاء نسبة 80% المحتوى الفصل الدراسي الثاني ويراعي في موضوعات التعبير أن تكون:

منطقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم.

مواكبة الطبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري.

فيها قدر من الحرية للطالب في اختيار ما يكتب فيه من بين الختيارات

فرصة الإظهار قدرة الطالب على التأمل والتفكير المتعمق، والتخيل، وانتاج الفكر، واختيار أسلوب عرضها

وترتيبها والربط بينها، والاستعمال التسليم للغة، وتنظيم الكتابة.

إجرائية في صياغتها بحيث يحدد - بدقة - المطلوب الكتابة فيه، وعدد الأسطر المطلوبة، والمعايير التي

سوف تقدر الدرجة في صوتها.

يراعي في تصحيح التعبير وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - سلامة الأسلوب - سلامة اللغة وضوح الخط).

أن تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذي الموضوع الواحد قدرة الطالب على :-

استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية .

استخلاص النتائج والمغزى من القصة .

الشير بأحداث ومواقف بناء على ما ورد في القصة.

اقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة.

استنتاج إيحاءات بعض الألفاظ الواردة في القصة ودلالاتها.

أن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب على :

. استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص .

إبداء الرأي في بعض المواقف.

. ربط الحقائق بعضها ببعض، وربطها بما يدور في المجتمع.

. التمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.

. تفوق إيحاءات الكلمات وتمكنها من موضعها في النص.

. المقارنة بين الأفكار والآراء والمفاضلة بينها في ضوء معايير موضوعية واضحة.