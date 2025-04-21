شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح اليوم حديقة الست خضرة بحلوان تزامنا مع احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، أعمال تطوير حديقة الست خضرة بحلوان، في إطار جهود الدولة في نشر المسطحات الخضراء ، وبالتزامن مع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.

وتضم الحديقة أماكن الجلوس ومناطق الألعاب، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والأشجار الكثيفة، حيث أكد اللواء وليد ابو النصر، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن الحديقة من الحدائق المتميزة، وتطل على 4 شوارع في حلوان، وهى قريبة من الحديقة اليابانية بحلوان، مشيرا إلى أن مساحتها 35 ألف متر، وتذكرة الدخول 5 جنيهات فقط .

وأضاف رئيس هيئة النظافة لـ ”الخليج 365”، أن الحديقة بها عيون مياه كبريتية، وبها مناطق ألعاب أطفال، وبرجولات وعدد كبير من الأشجار ونباتات الزينة ومساحات كبيرة من المسطحات الخضراء، كذلك بها خدمات للزوار "منافذ للمشروبات والمأكولات – دورات مياه" وغيرها من الخدمات.