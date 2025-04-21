شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من الأمراض خلال مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه للحماية من الأمراض والأوبئة خلال أداءك لـ مناسك الحج يمكن اتباع التعليمات التالية :-

- لا تعرض نفسك بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم الشمسية

- اغتسل باستمرار، ولا تشارك المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين

- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك

- اغسل الملابس وأغطية الفراش جيدًا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها

- احرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أعلنت أن الأحد 20 أبريل الجارى، آخر موعدٍ لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج. وفق "الإخبارية " السعودية.

كما نوهت الوزارة بأن غرة شهر ذي القعدة الموافق 29 أبريل الجارى؛ موعداً نهائياً لمغادرة المعتمرين، مشددةً على أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظّمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحدّدة؛ مؤكدةً أن أي تأخرٍ في المغادرة بعد التاريخ المحدد يُعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قِبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسبّبين.