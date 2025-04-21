شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حصلت مصر على الإشهاد الدولى بخلوها من الحصبة ومتلازمة الحصبة الخلقية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن اتخاذ الإجراءات الوقائية وراء إعلان مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية، ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (congenital Rubella Syndrome)، للعام الثاني على التوالي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تتمثل فى ارتفاع نسب التطعيم، ومنظومة قوية وفاعلة للترصد الوبائي، والتوعية ، هي السبيل الأفضل للحماية وتقليل عبء المراضة، بما ينعكس بالإيجاب على صحة المجتمع، وذلك في إطار الإلتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي جعلت الصحة العامة أحد أهم محاور العمل لتحقيق رؤية «مصر 2030».

وأشاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بقوة نظام الترصد واكتمال أنشطة التطعيمات والإجراءات الصارمة التي تتخذها مصر في مواجهة أي حالة حصبة أو حصبة ألمانية، للحفاظ على مصر خالية من المرضيين، وهو ما يأتي استكمالا النجاحات المصرية في الحفاظ على خلوها من أمراض شلل الأطفال والإلتهاب الكبدي ب في الأطفال أقل من 5 سنوات والملاريا، وغيرها من الأمراض التي تهدد الصحة العامة.

وذكر نائب الوزير، أن التطعيمات الروتينية واحدة من أهم الأدوات الوقائية التي ساعدت مصر على تحقيق هذ ا الإنجاز، من خلال توفير الحماية المجتمعية من بعض الأمراض، حيث أسهم البرنامج الموسع للتطعيمات، منذ إنشائه بمصر عام 1984 في خفض معدلات المراضة والوفيات للعديد من هذه الأمراض.

وتابع أن النجاحات التي تحققت في البرنامج الموسع للتطعيمات كانت شاهداً على جهود وزارة الصحة في هذا المجال، بتقديم الخدمات التطعيمية مجانا لجميع الأطفال المقيمين بجمهورية مصر العربية دون النظر إلى جنسيتهم أو قانونية إقامتهم، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي يتم تقديمها سواءً بالحملات الخارجية للمناطق النائية وصعبة الوصول أو بحملات التوعية المجتمعية ذات الصلة.

فيما أفاد الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن جهود وزارة الصحة والسكان، في مجال الوقاية من الأمراض تشمل أيضًا برامج الترصد الوبائي الفعالة والتي تغطي 55 مرضا من بينها الحصبة والحصبة الألمانية بالإضافة إلى القدرات المعملية المعتمدة والتي توفرها المعامل المركزية للصحة العامة، وتضمن قدرات تشخيصية عالية، جنباً إلى جنب مع منظومة الإحالة والمتابعة للحالات المؤكدة، لضمان توفير العلاج اللازم.