تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكثير السفر بالقطارات على خطوط السكة الحديد، وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد ثابتة للقطارات، وينشر الخليج 365 قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - الإسكندرية، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.