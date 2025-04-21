شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا غارة أمريكية استهدفت سوق فى صنعاء باليمن إلى 42 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام حوثية، اليوم الإثنين، مقتل 42 شخصا فى غارة أمريكية استهدفت سوق فروة فى صنعاء باليمن.

كما أوردت أن "عدوانا" أمريكيا بـ4 غارات استهدف فى وقت متأخر من مساء الأحد جنوب مدينة صعدة شمالى اليمن، من دون أن تشير إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وقبل ذلك، ذكرت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن المقاتلات الأمريكية استهدفت أمانة العاصمة ومحافظتى مأرب والحديدة بأكثر من 10 غارات.

وأشارت إلى أن الغارات الأمريكية استهدفت أيضا منطقة عطان جنوب صنعاء بغارتين، ومشروع النظافة في منطقة عصر بغارة أخرى.

كما شنت المقاتلات الأمريكية غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربا.

وتأتي هذه الغارات فى إطار تصعيد الحملة العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة منتصف مارس الماضى، بعد أن استأنف الحوثيون هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر وخليج عدن، ردا على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.