شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة.. وزير الدفاع الأمريكى يشارك معلومات أمنية حول اليمن مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيت شارك معلومات أمنية حول اليمن مع زوجته ومحاميه عبر سيجنال.

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بعد أزمة سيجنال.. انتقادات لوزير دفاع ترامب بعد إحضاره زوجته لاجتماعات حساسة

يذكرأن، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من مستشار الأمن القومي مايك والتز خلال محادثات حول قراره سحب ترشيح النائبة إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وفقا لمصادر لشبكة ان بي سي الامريكية.



نيويورك تايمز

وأوضح مصدران للشبكة، أن غضب ترامب مزدوج، فهو غاضب من إغفال مستشاره محادثة جماعية على تطبيق للدردشة، أنشئت للتنسيق بين كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة ضربات امريكية تستهدف الحوثيين في اليمن، ووفقًا للقطات شاشة نشرتها مجلة ذا أتلانتيك فيما عرف بـ تسريبات سيجنال، تم إضافة مستخدم يحمل اسم والتز جيفري جولدبرج، رئيس تحرير المجلة، إلى المحادثة الجماعية عن طريق الخطأ وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً واسع النطاق في البيت الأبيض.

كما أن ترامب منزعج أيضًا من أن المنافسة على خلافة والتز في الكونجرس تبدو أكثر تنافسية مما ينبغي بالنسبة للجمهوريين، وأن الانتخابات الخاصة المقررة الأسبوع المقبل في فلوريدا لم تفتح إلا لأن ترامب اختار والتز لمنصبه في الإدارة.

يأتي إحباط ترامب من والتز في الوقت الذي دعت فيه مجموعة من حلفائه إلى إقالة مستشار الأمن القومي باعتباره كبش فداء لسقطة تسريبات سيجنال، ولكن بينما تعرض والتز لانتقادات لأن إدراج جولدبرج في الدردشة أدى في النهاية إلى نشرها، دقق آخرون في وزير الدفاع بيت هيجسيث عن كثب، لأنه شارك تفاصيل الخطط العسكرية عبر تطبيق تجاري بدلاً من استخدام القنوات الحكومية التقليدية للحصول على معلومات حساسة.

ومع ذلك، حظي هيجسيث بدعم كامل من ترامب وآخرين حيث قال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين: "هيجسيث يقوم بعمل رائع. لم يكن له أي علاقة بهذا. هيجسيث؟ كيف يمكن إقحام هيجسيث في الأمر؟ لم يكن له أي علاقة"، وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال عن والتز: "مايك والتز، أعتقد أنه أعلن مسؤوليته"، قبل أن يضيف: "لكن مجددًا، كانت الهجمات ناجحة بشكل لا يصدق، وهذا ما يجب أن نتحدث عنه في النهاية".