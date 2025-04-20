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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، الرئيس السيسى يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. الرئيس: ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يبقيها دائما منارة للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها.واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..
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