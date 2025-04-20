شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، الرئيس السيسى يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. الرئيس: ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يبقيها دائما منارة للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ الرئيس السيسى يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. الرئيس: ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يبقيها دائما منارة للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها



ـ البابا تواضروس: أعياد المصريين جميعا أربعة وتاريخنا يشهد على دقة تحديد موعد عيد القيامة

ـ رسائل المحبة والرجاء فى عيد القيامة

ـ الرئيس السيسى يوجه بدعم المناخ الاستثمارى وتبسيط الإجراءات.. الرئيس يستعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

ـ «رحلة سعيدة فى القناطر».. ستانلى الشرق تستقبل المواطنين اليوم فى شم النسيم

ـ «التموين» توفر منتجات شم النسيم وتراقب الأسواق





ـ ثلاثة مبدعين ويوم رحيل واحد.. جاهين ومكاوى والأبنودى.. سيرة عظيمة وخلود فنى لا يموت