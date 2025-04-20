شكرا لقرائتكم خبر عن تجريد الطرق ورفع المخلفات وتطهير الترع بقرى الصف استعدادا لعيد شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

رفع مركز ومدينة الصف، حالة الطوارئ القصوى في جميع قطاعاته، لاستقبال عيد شم النسيم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونظم المركز حملات لرفع مخلفات القمامة، وتجريد الطرق الداخلية، وتطهير الترع من القمامة في القرى، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور فرج عبد العاطي رئيس المركز.

وبدأت الحملة بالوحدة المحلية بالاقواز برئاسة محمد رشاد، إذ قام العاملون بها، برفع مخلفات القمامة من الطريق 21، وقرية عرب الحصار القبلية، حتى محطة الصرف الصحي، وتجريد الطرق الداخلية بالجليدر لقرى الأقواز، وجسر طراد النيل، ونزلة سلام، بالإضافة إلى تطهير مخر سيل الأقواز وتحديدًا منطقة السحارة، وتسوية وتمهيد مقلب تل حماد بمعرفة إدارة الري بوجود الوحدة المحلية.

وتابع المركز ملف الإشغالات على الطرق وتحديدًا بعزبة الجمال، حيث تم ضبط عدد 3 سيارات نقل ثقيل متسببين في إشغال الطريق العام وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم متمثلة في تحرير محاضر إشغال، إضافة لتحرير وتحصيل غرامة إشغال فورية لجرار آخر وغسيل كاوتش على الطريق بقيمة 5000 جنيه بعد سحب اللوحات المعدنية والرقم القومي.

جاءت الحملة تحت إشراف محمد رشاد رئيس الوحدة المحلية بالأقواز، ومشاركة نواب رئيس المركز عصام الجمال، ومعاوية البحيري، والعاملين بالوحدة المحلية.



القيام بتمهيد الطريق



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