شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ياباني يزور مدرستين بالشروق للتعرف على منظومة التعليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار نتائج زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى اليابان، لتعزيز العلاقات فى مجال التعليم قبل الجامعى، استقبلت إدارة الشروق التعليمية وفدًا رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو، وذلك للتعرف على منظومة التعليم المصرية.

وقد ضم الوفد كودو تاداهيتو من الشؤون الدولية، وكل من أكاتسو كازويا، ومورى موتوكازو، وشيمازو ساتوشى، وشيمامورا كازوكى، وناكامورا دايسكى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو، وقد رافق الوفد الأستاذة ريهام دياب من إدارة التعاون الدولى والاتفاقيات.

وتأتى هذه الزيارة امتدادًا للنتائج الإيجابية التى أسفرت عنها زيارة الوزير محمد عبد اللطيف إلى اليابان، والتى وضعت أسسًا جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، تمثلت فى الاتفاق على التوسع فى تطبيق أنشطة “التوكاتسو” اليابانية وتطوير التعليم الفنى من خلال دعم الشراكات لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجال تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم برامج تدريبية متقدمة للمعلمين المصريين بالتعاون مع الجانب اليابانى.

وقد أجريت هذه الزيارة تحت إشراف الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، فيما تم تنسيق زيارة المدارس الحكومية تحت إشراف الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

واستهلت الزيارة بمدرسة رفاعة الطهطاوى للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كان فى استقبال الوفد الأستاذة سحر الخولى مدير عام الإدارة، والأستاذ إيهاب النجار مدير المدرسة، وتضمنت الجولة زيارة غرف المصادر، حيث تعرف الوفد على آليات التعليم المقدمة لطلاب الدمج، وشاهدوا عروضًا تعليمية قدّمها التلاميذ بمساعدة معلميهم المتخصصين. كما تم عرض فيلم قصير يبرز إبداعات الطلاب ومهاراتهم المختلفة.

وعقب ذلك، زار الوفد مرحلة رياض الأطفال، حيث استمعوا إلى شرح من المعلمين حول أساليب التعليم التفاعلى، ومشاركة التلاميذ فى الأنشطة التعليمية، واطّلعوا على عدد من المعروضات واللوحات التى قام التلاميذ بإعدادها، وقد نالت هذه الأعمال إعجاب الوفد اليابانى، لما أظهرته من تنمية لمهارات الإبداع لدى الأطفال.

ثم توجه الوفد لزيارة المدرسة المصرية اليابانية 2 بالشروق، للتعرف على نظام التعليم داخل المدرسة، وكان فى استقبالهم الأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية والأستاذة شيماء سعيد مديرة المدرسة، حيث شملت الجولة عددًا من الفصول الدراسية، وتضمنت فقرات فنية من أداء الطلاب، إلى جانب تبادل الهدايا التذكارية.

وقد أشاد الوفد اليابانى بتطبيق أنشطة “التوكاتسو” داخل المدرسة، مؤكدين أن هذه الأنشطة تُنفذ بما يتماشى مع المعايير اليابانية المعتمدة فى طوكيو، مما يعكس التزام المدرسة بتطوير مهارات الطلاب، ويُسهم فى تنمية القيم التربوية من خلال الأنشطة الجماعية والفنية التى تحفز على التعاون والابتكار.

ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة الوفد اليابانى عددًا من الجهات ذات الأهمية فى مجالات التعاون المشترك والمستقبلى بين الجانبين، ومنها مركز ريادة المصرى الدولى بمدينة العاشر من رمضان المعنى بدعم وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، ومدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، بما يعزز فرص تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الشراكة فى مجالات ذوى الاحتياجات الخاصة، والتعليم الفنى، والتنمية المهنية للمعلمين، وفقًا لأفضل الممارسات.

وفدًا رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو

وفد رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو يزور مدرستين بالشروق

زيارة الوفد اليابانى بمدرستين بالشروق

زيارة الوفد اليابانى بمدرستين بالشروق

زيارة الوفد اليابانى بمدرستين بالشروق