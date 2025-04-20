شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء بعد إسقاطِ طائرةِ بصاروخ محلي الصنع والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، قبل قليل، عن وجود غارات أمريكية على منطقة عطان جنوب صنعاء، بالإضافة إلى حدوث غارات أمريكية أخرى على العاصمة اليمنية صنعاء، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت وسائل الإعلام الحوثية، عن وقوع غارة غارات أمريكية على مديرية الجوبة في محافظة مأرب شرقي صنعاء.

وكانت أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، فى وقت سابق عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ 9 أثناءَ قيامِها بتنفيذ مهامَ عدائية في أجواء محافظة صنعاء.

وقالت في بيان يوم أمس السبت: تمتْ عمليةُ إسقاطِ الطائرةِ بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنعِ وتعدُّ هي الطائرةُ الثانيةُ التي نجحتْ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ 24 ساعة والسادسةُ خلالَ شهرِ أبريلَ الجاري وبهذا يرتفعُ عددَ الطائراتِ التي تم إسقاطُها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إلى 21 طائرة".