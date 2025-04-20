شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثي: غارات أمريكية على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، قبل قليل، عن وقوع غارات أمريكية على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، فى وقت سابق عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ 9 أثناءَ قيامِها بتنفيذ مهامَ عدائية في أجواء محافظة صنعاء.

وقالت في بيان يوم أمس السبت: تمتْ عمليةُ إسقاطِ الطائرةِ بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنعِ وتعدُّ هي الطائرةُ الثانيةُ التي نجحتْ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ 24 ساعة والسادسةُ خلالَ شهرِ أبريلَ الجاري وبهذا يرتفعُ عددَ الطائراتِ التي تم إسقاطُها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إلى 21 طائرة".

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على أهدف في اليمن، تقول عنها إنها تابعة للحوثيين، فيما يقول الأخير إن الغارات تأتي لدعم إسرائيل.