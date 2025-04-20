شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شم النسيم.. تفاصيل حالة الجو وأعلى درجات حرارة متوقعة غدا 21 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين 21 أبريل إجازة شم النسيم، حيث يشهد الطقس استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها غدا على القاهرة الكبرى 33 درجة وعلى جنوب الصعيد وأسوان 39 درجة.

وتبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات قد تكون كثيفة أحياناً.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 21 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

مطروح

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 18 درجة.

قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.