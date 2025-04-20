شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الساعة 60 دقيقة.. اعرف موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من المواطنين عن آلية وكيفية تفعيل التوقيت الصيفى فى مصر 2025.. وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها في تطبيق التوقيت الصيفى، وفى السطور التالية يوضح ”الخليج 365” آلية وموعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 على النحو التالي..

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025:

وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023 يكون موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

ووفقًا لقانون التوقيت الصيفي تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.