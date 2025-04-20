شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل سفيرة أمريكا لبحث آفاق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأحد ، الموافق 20 أبريل السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وذلك عقب انتهاء مراسم افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية داخل مكتبة بوكال الفضاء المصرية.

وجاء هذا اللقاء في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون مع عدد من الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، والتي تشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر "نيو سبيس أفريقيا"، المزمع انطلاق فعالياته غدًا الاثنين 21 إبريل بإذن الله بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وأكد الدكتور شريف صدقي خلال اللقاء حرص وكالة الفضاء المصرية على بناء شراكات دولية مثمرة، تدعم تطوير القدرات التكنولوجية وتعزز مساهمة قطاع الفضاء في خطط التنمية الوطنية والإفريقية.

من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية بالدور المحوري الذي تلعبه وكالة الفضاء المصرية في دعم التعاون الإفريقي في مجال الفضاء، وأبدت تطلعها إلى فتح آفاق جديدة للشراكة مع الشركات والمؤسسات الأمريكية المتخصصة.



