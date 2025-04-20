شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: لدينا سكر تموينى احتياطى يكفى 12 شهرا وإنتاجنا وصل لـ98% والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على استمرار عدم تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر للحفاظ على المخزون والأسعار، قائلا: "لدينا سكر تموينى احتياطى يكفى لمدة 12 شهرا، واحتياطى سكر القطاع الخاص يتجاوز الـ 6 أشهر".

وأضاف علاء عز خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الدولة تسعى مع القطاع الخاص لإتاحة السكر بفائض واحتياطى لمدة شهور مقبلة، ومراقبة الأسواق العالمية وإذا ما رأينا حدوث نقص فى السكر بها فنعمل على استمرار حظر التصدير.

تابع علاء عز، إنتاج مصر من السكر وصل إلى 98% من احتياجاتها، ونستورد جزء كبير من احتياجنا من السكر وهو خام يأتى من البرازيل، ويتم تكريره فى مصر ويتم طرحه فى الأسواق، مما يعوض النقص فى الإنتاج.

ولفت علاء عز إلى أنه متوقع أن يتم تغطية احتياجاتنا من إنتاج السكر العام المقبل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو المعنى بحظر استيراد أو تصدير السكر بالتشاور مع وزير التموين، مؤكدا أنه لا يجد نقص فى السكر لا حالى ولا مستقبلى، ولكن حظر التصدير من أجل الاحتياط.