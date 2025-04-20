شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بوضع رؤية متكاملة لدعم مدارس التكنولوجية التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة جهود دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بصفة عامة ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بصفة خاصة في ضوء ما حققته من نجاح، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأشاد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، بالمستوى الذي تقدمه مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، فيما يتعلق بتدريس مختلف المواد العلمية الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورها في اكساب الطلاب العديد من المهارات في هذا المجال الواعد، مؤكدا أهمية تشجيع ونشر تلك المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العمل على تذليل أية عقبات أمام انضمام طلاب تلك المدارس للجامعات في مجالات التكنولوجيا المناظرة لتخصصاتهم، وذلك بما يدعم ويشجع الشباب المصري على الانضمام لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بصفة عامة.

كما أكد رئيس الوزراء اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية لاسيما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أهمية دعم ونشر دراسة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد أهم دعائم التطوير والنهضة في مختلف المجالات مستقبلا.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، عرضاً حول الموقف الخاص بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، لافتا في مستهله إلى دور هذه المدراس في إعداد جيل من الطلاب يمتلك مهارات تكنولوجية وعلمية متقدمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تغيير الصورة النمطية لحامل شهادة التكنولوجيا التطبيقية، هذا إلى جانب دورها في خلق مسارات تعليمية متخصصة تؤهل الطلاب للعمل مباشرة بعد التخرج أو استكمال دراستهم الجامعية فى مجالات متقدمة، وذلك بما يدعم الاقتصاد الرقمى من خلال تلبية احتياجات سوق العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير الاتصالات، خلال عرضه، إلى مراحل التوسع في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، موضحا أن المرحلة التجريبية بدأت عام 2021 بتأسيس مدرسة بمحافظة القاهرة، والآن وصل عدد المدارس إلى 19 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية تضم 4386 طالباً، كما أن إجمالي عدد الخريجين من هذه المدراس وصل إلى 1137 خريجاً، إلتحق نحو 70 % منهم بمؤسسات التعليم العالي.

ولفت وزير الاتصالات إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم للتوسع في إقامة المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعدد من المحافظات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم اختيار الطلاب المتفوقين للانضمام لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، بناءً على نتائج الاختبارات في المرحلة الإعدادية.

بدوره، أكد الدكتور أيمن عاشور، دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأبناء من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بالجامعات، من خلال مسارات عديدة تقدمها وزارة التعليم العالي.

وأشاد السيد/ محمد عبد اللطيف، خلال الاجتماع، بالنوعية المتميزة للطلاب المُتخرجين في مدارس WE ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بصفة عامة، في ضوء ارتفاع مستوى الطلاب الدارسين بتلك المدارس في تخصصاتهم، مُؤكداً أهمية تقديم الدعم اللازم لهم للالتحاق بالجامعات المُناظرة لتخصصاتهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، المسار المهنى ومستقبل الوظائف لخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، والشروط العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية الصناعية للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية.

وتناول الدكتور أحمد الجيوشي، خلال الاجتماع، جهود المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، لدعم إنشاء جامعات تكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، موضحا أن مدارس التكنولوجية التطبيقية تسهم في تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل من خلال ما يتم تدريسه من مناهج عملية وعلمية يتم إعدادها بالتعاون مع الشريك الصناعي من القطاع الخاص على أعلى مستوى.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لوضع رؤية متكاملة لدعم مدارس التكنولوجية التطبيقية، ودراسة أفضل الآليات لالتحاق خريجيها بالجامعات المصرية مع إعادة العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.