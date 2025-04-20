شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 21 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد.

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيدالرئيس السيسى بستعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار ويوجه بخلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية ومنح القطاع الخاص الدور الرئيسى فى دفع عجلة الاقتصاد

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واستعرض الاجتماع جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.