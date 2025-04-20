أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 21 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد
توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واستعرض الاجتماع جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددًا على انتظام عمل المجمعات خلال فترة الإجازة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكل المحافظات.قوات حرس الحدود تحبط تهريب أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الاستراتيجية، واصلت قوات حرس الحدود التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التى تهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى .
في إطار متابعة وتحليل موقف مصر في أهم المؤشرات الدولية الصادرة عن المنظمات والجهات الدولية المختلفة، وتسليط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة (2014- 2024)، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإصدار العدد الثالث لمجلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات" والذى تناول من خلاله مسح الموازنة المفتوحة، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً فيه.وزراء العمل العرب يشيدون بقانون العمل الجديد ودوره فى جذب الاستثمارات
حظي قانون العمل المصري الجديد بإشادة واسعة من وزراء العمل العرب المشاركين في الدورة 51 من مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال لقاءاتهم مع وزير العمل المصري محمد جبران.افتتاح مقر وكالة الفضاء الأفريقية فى القاهرة
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في افتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة يوم الأحد الموافق 20 أبريل، إلى جانب كل من د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وموزس فيلاكاتي مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، ود. تيديان واتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقية، وبحضور عدد من رؤساء ومسئولي وكالات الفضاء الأفريقية والدولية، وسفراء الدول الأفريقية والدول الشريكة للاتحاد الأفريقي.بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لعام 2025-2026 في 14 كلية 4 مايو
أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الدراسة بـ جامعة القاهرة الأهلية اعتبارا من العام الجامعى 2025/2026، بمقرها الكائن بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى عدد من البرامج الأكاديمية المتميزة التى تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تجهيز أرقام جلوس امتحانات طلاب الثانوية العامة استعداداً للامتحانات التى تنطلق 15 يونيو المقبل، على أن يتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للطلاب واللجان الامتحانية التى يؤدى فيها الطلاب الامتحانات خلال الفترة المقبلة، كما يتم تجهيز خطابات الندب الخاصة بالملاحظين والمراقبين ومقدرى الدرجات.
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الشرقية في حي التفاح بمدينة غزة.الطقس غدا حار نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 21 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.
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