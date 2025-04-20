شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين لم يصدر أمرا بتمديد هدنة عيد الفصح فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

‏أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قبل قليل، أن الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بتمديد هدنة عيد الفصح في أوكرانيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي، قد قال قبل قليل، إن روسيا شنت 46 هجوما على مختلف الجبهات رغم هدنة عيد القيامة.

وأضاف الرئيس الاوكراني، أن روسيا نفذت أكثر من 900 عملية قصف بعضها بأسلحة ثقيلة واستخدمت أكثر من 400 طائرة مسيرة.