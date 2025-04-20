شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: توفير 1500 شقة للصحفيين من وزارة الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين عن نجاحه فى الاتفاق مع وزارة الإسكان للحصول على أضخم عدد من الوحدات السكنية للصحفيين فى تاريخ النقابة، بمزايا وأسعار متنوعه، وكذلك توفير قطع أراضى للصحفيين.

وقال المرشح على مقعد نقيب الصحفيين خلال حواره مع صحفيى " الخليج 365" إن عدد الشقق 1500 شقة، تتبع وزارة الإسكان وتتميز بأنها تلبى كافة المتطلبات، سواء شقق الإسكان الاجتماعى أو إسكان الشباب أو الإسكان المميز، كما أن هناك تسهيلات كبيرة فى الدفع، وخاصة أن هذه الشقق فى مدن وأماكن مختلفة، وستكون الأولوية لمن لم يحصل على شقة عن طريق النقابة قبل ذلك.

و أضاف "سلامة" أنه سيعلن عن باقي التفاصيل الخاصة بالمشروع و أسعار الشقق و مكانها لاحقا، في مؤتمر صحفي ،يوم الثلاثاء المقبل مؤكدا أنه أضخم مشروع سكني للصحفيين يضم شققا وأراضى سكنية .











