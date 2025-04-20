شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق: زيادة منحة الحج للعاملين بالكهرباء لـ25 ألف جنيه وقرض الحج لـ70 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، عن موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، على رفع قيمة منحة الحج غير المستردة للعاملين من 20 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه.

كما أقر المجلس زيادة قيمة قرض الحج المخصص للعاملين بالشركة من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، وذلك في إطار التيسير عليهم ومساعدتهم على أداء مناسك الحج.

ووجّه "فؤاد" الشكر والتقدير للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دعمه المتواصل للعاملين وحرصه على التخفيف من الأعباء المالية عنهم، بما يُمكّنهم من تلبية شعائرهم الدينية.

وثمّن رئيس النقابة العامة، الخطوات التصحيحية التي يقودها الوزير عصمت في مختلف قطاعات الكهرباء منذ توليه المسؤولية، وسعيه الدائم لتعظيم الاستفادة من قدرات القطاع، وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء بالشركات التابعة، إلى جانب رعايته المستمرة للعاملين.

كما أعرب "فؤاد" عن تقديره للمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأعضاء مجلس الإدارة، لدورهم الإيجابي في دعم العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.