شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لعبد المحسن سلامة بجريدة الخليج 365 لعرض برنامجة الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح نقيبا للصحفيين، أنه سيعمل على حل المشاكل المتراكمة التي تشهدها نقابة الصحفيين، حتى تعود مهنة الصحافة لسابق عهدها الذهبي وتؤدي رسالتها، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي لا يعرض المشاكل فحسب، وإنما يقدم الحلول العملي والواقعية لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبد المحسن سلامة مع الزملاء باليوم السابع بحضور الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة وعلا الشافعى رئيس التحرير .

وقال عبد المحسن سلامة، إنه يخوض العملية الانتخابية وفق مشروع متكامل وشامل، ستشهد فيه الخدمات النقابية طفرة كبيرة على النحو الذي يليق بكرامة المهنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه نجح في الحصول على أكبر زيادة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا وكذا المعاش النقابي لصالح الجماعة الصحفية.

وأضاف سلامة أن المسار الوحيد لزيادة بدل التكنولوجيا والمعاش النقابي، هو قوة شخص نقيب الصحفيين وقدرته على التفاوض لصالح جموع الصحفيين، وأن لا وسيلة أخرى بإمكانها أن تحقق هذه الزيادة، مؤكدا أنه خلال المفاوضات التي أجراها لزيادة قيمة البدل والمعاش، وضع نصب عينيه أن تكون الزيادة مُرضية للجماعة الصحفية.

وأشار إلى أنه حال فوزه في الانتخابات فإنه سيشرع على الفور في تنفيذ مستشفى الصحفيين، كأحد أهم أولويات عمله لا سيما وأن الأرض التي سيُقام عليها المستشفى موجودة بالفعل، وذلك حرصا على تقديم الدعم والمساندة اللازمة باعتبار أن العلاج يتكلف مبالغ طائلة تستنزف الزملاء الصحفيين.

وأوضح أن المستشفى ستُدار بفكر اقتصادي سليم واستثماري على غرار المستشفيات الكبرى الناجحة، على نحو من شأنه أن يجعل المستشفى تحقق الدخل المطلوب، وفي ونفس الوقت تغطي جانب تكلفة علاج الصحفيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر مُلح للغاية في ظل أن عددا ليس بالقليل من الزملاء الصحفيين يعانون أشد المعاناة ويعيشون ظروفا بالغة الصعوبة.

وأكد عبد المحسن سلامه أن من بين الخدمات التي تمكن من الحصول عليها لصالح الزملاء الصحفيين، توفير وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه أجرى الترتيبات اللازمة لهذا الأمر، وسيعلن عن التفاصيل الخاصة به في القريب العاجل.

وأشار إلى أنه برنامجه الانتخابي لا يقتصر على حل المشكلات المادية والمهنية فقط، وإنما يشمل أيضا تعزيز الحريات وتوفير مُناخ العمل الملائم للصحفيين بما يعينهم على أداء رسالتهم، فضلا عن الارتقاء بمعهد تدريب الصحفيين واستقدام خبراء مشهود لهم بالرصانة العلمية.

