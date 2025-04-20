شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعزى كنيسة العذراء بمهمشة فى رحيل القمص إبرام ناشد والان مع تفاصيل الخبر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص التعزية لنيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام منطقة شرق السكة الحديد، في انتقال القمص إبرام ناشد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمهمشة، الذى رحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز ٨٣ عاما، قضاها في خدمة ورعاية أبناء الكنيسة مدة 38 عاما فى الخدمة الكهنوتية.



ولد القمص إبرام ناشد فى 5 أغسطس عام 1942، باسم سمير ناشد، وبدأ خدمته في كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة بالشرابية فى أوائل الستينيات من القرن الماضى، فى مختلف قطاعات التربية الكنسية وخدمة أخوة الرب، ونال نعمة الكهنوت بيد قداسة البابا شنوده الثالث فى 23 يناير 1987، فيما تم ترقيته قمصا فى 24 نوفمبر 2020 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.



وشارك في صلاة الجنازة مجموعة كبيرة من الأباء الكهنة، وخورس شمامسة الكنيسة بقيادة المرتل مينا عيد، والخدام والخادمات بقيادة جورج كمال أمين عام التربية الكنسية، بحضور إيهاب العمدة وعمر وطني عضوي مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلي عن عدد من الأحزاب، فيما نقل القمص جرجس كلمة التعزية التى بعثها قداسة البابا تواضروس الثاني، وقدم كلمة الشكر للحضور القس مرقس جرجس كاهن الكنيسة.



وألقى كلمة العزاء الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، حيث تحدث عن الفضائل الروحية للأب الراحل، وأنه كان نموذجا في الاتضاع والوداعة، والمحبة والطاعة، والبساطة.



وأكد الأنبا مارتيروس أن القمص إبرام ناشد كان رجل صلاة، ولم تمنعه ظروفه الصحية الصعبة من التواجد وسط أبنائه، الذين تمتعوا بمحبته الأبوية طوال سنين خدمته، مشيرا إلى أنه كانت تربطه بالقديسين علاقة روحية قوية يشهد لها الجميع.