شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يشارك في تأمين احتفالات عيد القيامة بـ50 كنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الهلال الأحمر المصري في تأمين وتنظيم احتفالات الكنائس بعيد القيامة، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التى تضم مئات المتطوعين، بـ 50 كنيسة على مستوى الجمهورية.

وقامت غرفة العمليات المركزية للطوارئ، بالاستعداد لمتابعة تنفيذ خطة الهلال الأحمر المصرى لتأمين احتفالات عيد القيامة والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، منذ الصباح الباكر، في الكنائس المحددة لخطة التأمين.



فريق الهلال الأحمر بأسوان

وتنتشر فرق الهلال في الكنائس، بمحافظات: الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس، الشرقية، بورسعيد، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، الفيوم، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا.

ويمكن للمواطنين في حالة الطوارئ أو طلب الدعم و الحصول على خدمات الإسعافات الأولية التوجه إلى نقطة تمركز الهلال بالكنائس، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ( 15322)، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصري الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" هذا إلى جانب انتشار فرق الهلال بالكنائس خلال ساعات الاحتفال على مدار اليوم.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، معربًا عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة وعيد قيامة مجيد، ولمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء .



فريق الهلال الأحمر بالمنيا



فريق الهلال الأحمر بالإسكندرية



تأمين فريق الهلال الأحمر



تأمين الهلال الأحمر



جانب من فريق الهلال الأحمر مع البابا تواضروس