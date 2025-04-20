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السيدة انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بعيد القيامة المجيد

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السيدة انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بعيد القيامة المجيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 20 أبريل 2025 03:32 م

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أبناء مصر الأقباط بعيد القيامة المجيد، راجية من الله أن يعيده عليهم وعلى كل المصريين بالصحة والسعادة ودوام المحبة.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كل عام ومصر بأبنائها في خير وسلام".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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