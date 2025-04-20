شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 03:32 م

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أبناء مصر الأقباط بعيد القيامة المجيد، راجية من الله أن يعيده عليهم وعلى كل المصريين بالصحة والسعادة ودوام المحبة.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كل عام ومصر بأبنائها في خير وسلام".