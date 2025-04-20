شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ثربانتس بالقاهرة يحتفي باليوم العالمي للكتاب بدءاً من 22 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

ينظم معهد ثربانتس بالقاهرة (المركز الثقافي الإسباني) فعاليتين ثقافيتين متزامنتين احتفالاً بـاليوم الدولي للكتاب 2025، حيث يفتتح 22 أبريل معرض "رسم الأدب … كاريكاتير الكُتّاب"، الذي يضم أعمالاً لـ 17 رساماً من دول مختلفة، ويستمر حتى 9 مايو، وبالتزامن مع اليوم الدولي للكتاب في 23 أبريل، ينظِم المعهد احتفالاً يتضمن أنشطة متنوعة بالتعاون مع سفارة بيرو؛ تشمل جلسات قراءة، ومعرضاً للكتب، وعروضاً مسرحية قصيرة.

تبدأ الاحتفالات يوم الثلاثاء 22 أبريل بافتتاح معرض "رسم الأدب … كاريكاتير الكُتّاب" من تنسيق فوزي مرسي، حيث يعرض 17 رسام كاريكاتير من مختلف دول العالم، بمن فيهم فنانون من إسبانيا، الدول العربية، وأميركا اللاتينية، أعمالاً تجسد شخصيات أدبية بارزة بفن الكاريكاتير. يضم المعرض رسومات لرموز أدبية مثل ثربانتس، وغسان كنفاني، وتوفيق الحكيم، وكافكا، وإدجار آلان بو، وجول فيرن. يفتتح الحدث إبراهيم عبلة، مدير وأمين مركز الفيوم للفنون، الذي يتحدث عن العلاقة الفريدة بين الكاريكاتير والأدب، وكيف تصبح الشخصيات الأدبية مصدر إلهام للفن البصري. والمعرض من تنسيق رسام الكاريكاتير فوزي مرسي.

في اليوم التالي، الموافق الأربعاء 23 أبريل، ينظم المعهد احتفالية تتضمن أنشطة متنوعة بالتعاون مع سفارة بيرو، وتشمل قراءة جماعية لرواية "دون كيخوته"، ومعرض كتب من التبرعات المُكررة المُهداة للمركز والمقرر إهداؤها لدارسي الإسبانية، كما تضم معرضاً للكتب الإسبانية تديره مكتبة أوزوريس وآخر داخل المكتبة للتعريف بأبرز أعمال أدب الشباب واليافعين. وتشمل الفعاليات أيضاً نشاط "ممثل أو ممثلة ليوم واحد"، حيث يؤدي الطلاب مشاهد مسرحية قصيرة فكاهية مستوحاة من شخصيات أدبية كلاسيكية، وقراءة جماعية لمختارات من نصوص كتاب من بيرو بالتعاون مع سفارة بيرو في مصر. ويُختتم اليوم بعرض مسرحي قصير من إعداد الطلاب أعضاء مجموعة "بيبا الإسبانيول".

يأتي الاحتفال تزامناً مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي أقرّته اليونسكو عام 1995 لتعزيز ثقافة القراءة وحماية حقوق المؤلفين. ويُشكل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالأدب كجسر للتواصل الثقافي.