شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لا يوجد شعب فى العالم يحتفل بشم النسيم مثل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر كانت تحتفل بعيد الربيع 21 مارس، وكان دائما يأتى فى وقت الصوم الكبير، ولذلك الأباء فى القرون الأولى كانوا يحتفلوا به قبل الصوم وشم النسيم عيد فرعوني وفى الخارج يطلق عليه اثنين القيامة، موضحا أن فرصة الربيع والجو الجيد بنحتفل كلنا كمصريين بشم النسيم ولا يوجد شعب فى العالم لديه هذه الصفة.

وتابع خلال لقاؤه عدد من الشخصيات العامة للتهنئة بعيد القيامة المجيد أن مصر فيها بركة خاصة لا توجد فى دول العالم ودائما يقول إن كل بلاد العالم فى إيد ربنا ولكن مصر فى قلب ربنا فمصر لديها ميزة تنافسية بدخول العالم المقدسة إليها.

واستقبل قداسة البابا المهنئين من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأقباط من جميع أنحاء الجمهورية.