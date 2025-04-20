شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال مصر: مؤتمر العمل العربي يجسد رؤية الرئيس السيسي لتعزيز حقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن استضافة القاهرة لـ مؤتمر العمل العربي هذا العام تكتسب أهمية استثنائية، خاصة لتزامنها مع احتفالات عيد العمال، واصفًا هذا التوقيت بـ"نقطة التقاء محورية ذات دلالة رمزية عميقة" تعكس الاهتمام بقضايا الطبقة العاملة في الوطن العربي.

وفي تصريحات صحفية، أشاد البدوي بانطلاقة المؤتمر واصفًا إياها بـ"القوية والمثمرة"، مشددًا على دور مصر التاريخي في توحيد صفوف العمال العرب وتعزيز العمل النقابي المشترك، وأشار إلى أن الكلمة التي ألقاها وزير العمل محمد جبران نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت رسائل استراتيجية، أبرزها:

- دعم العمل العربي المشترك وتعميق التعاون بين الدول في مجالات العمل والتشغيل.

-إعلاء شأن قضايا العمال وتوفير بيئة عمل تحفظ الكرامة وتصون الحقوق.

- تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال.

- التأكيد على دور العمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.



وأضاف البدوى أن تزامن المؤتمر مع عيد العمال يحمل دلالات كبيرة، منها تكريم جهود العمال العرب، وإبراز إسهاماتهم في نهضة المجتمعات، إلى جانب تعزيز الوعي بحقوقهم المشروعة، وترسيخ وحدة الصف العمالي العربي.

كما رأى أن انعقاد المؤتمر في هذه الأجواء يمنح دفعة قوية للنقاشات، ويفتح الباب أمام بلورة رؤى مستقبلية قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ختام حديثه، أعرب البدوي عن أمله في أن تخرج جلسات المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تُسهم في تحسين أوضاع العمال، وتدعم استقرار وتقدم المجتمعات العربية.