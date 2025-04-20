شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية بمدينة الفضاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت وكالة الفضاء المصرية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، فى افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية، والذي تستضيفه مدينة الفضاء المصرية، في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية ونجاحها في دعم مسيرة التنمية الإفريقية، من خلال تسخير تكنولوجيا الفضاء لخدمة أهداف القارة في التقدم والاعتماد على الذات.

يأتي هذا الافتتاح بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر "نيو سبيس إفريقيا 2025"، الذي تستضيفه مصر وتنطلق فعالياته غدا ولمدة أربعة أيام، ويعد منصة دولية رفيعة تجمع نخبة من قادة صناعة الفضاء، إلى جانب ممثلي الشركات والمستثمرين والمهتمين بهذا القطاع الاستراتيجي.



وتعكس استضافة مصر المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية رؤية طموحة لتعزيز التعاون الإفريقي في مجال تكنولوجيا الفضاء، وهي إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الفضاء القارية، كجزء من أجندة الاتحاد 2063، لبناء قارة متقدمة ومزدهرة.

وتسعى الوكالة الإفريقية إلى تطوير القدرات الفضائية للدول الإفريقية وتمكينها من الاستفادة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مجالات متعددة تشمل مراقبة الأرض، الاتصالات، الملاحة، إدارة الكوارث، الزراعة، الموارد الطبيعية، التعليم، والصحة.

وتعود جذور تأسيس الوكالة إلى يناير 2016، حينما اعتمد رؤساء الدول والحكومات الإفريقية خلال الدورة الـ26 لجمعية الاتحاد الإفريقي سياسة واستراتيجية الفضاء الإفريقية، وهذا القرار التاريخي أرسى إطارًا موحدًا لاستخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعامل مع تحديات تغير المناخ، والنمو الاجتماعي والاقتصادي في القارة.

وأُقر قانون وكالة الفضاء الإفريقية عام 2017، واضعًا الأساس القانوني والتنظيمي للإشراف على أنشطة الفضاء بالقارة، كما حدد القانون أهدافًا استراتيجية واضحة، من بينها تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتعزيز التعليم في علوم الفضاء، وبناء شراكات مع مؤسسات الفضاء الدولية.

وفي عام 2019، أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن اختيار مصر لاستضافة المقر الدائم للوكالة، بعد منافسة قوية مع دول إفريقية أخرى من بينها نيجيريا وإثيوبيا وغانا وناميبيا، وجاء هذا الاختيار بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، ما شكل اعترافًا بدورها الريادي وقدراتها في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا الفضاء.

وقدمت مصر ملفًا متكاملًا لاستضافة المقر، تضمن بنية تحتية متطورة، ووجود كيانات متخصصة كوكالة الفضاء المصرية ومدينة الفضاء، إلى جانب الدعم السياسي من القيادة المصرية، وفي يناير 2023.