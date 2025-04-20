شكرا لقرائتكم خبر عن كويكا يحتفل بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين كوريا و مصر والان مع تفاصيل الخبر

احتفالًا بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية ، نظم مكتب وكالة التعاون الدولي الكوري (كويكا) فعالية بعنوان "اليوم الثقافي الكوري" السبت، وتم التخطيط والتنفيذ الكامل للفعالية من قبل ثمانية من متطوعي كويكا بغرض تعزيز التبادل الثقافي و توطيد الصداقة بين البلدين.



جانب من الفعالية

وقال بيان من مكتب كويكا فى القاهرة اليوم، إن الاحتفال تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة، مثل تذوق الطعام الكوري، وتجربة ارتداء "الهانبوك" (الزي الكوري التقليدي)، والألعاب التقليدية (توهو، جيجيشاجي، وتاكجي)، ومسابقة للغة الكورية، وعروض لفن البوب والرقص الكوري (K-pop وK-dance)، فضلا عن مسابقة معلومات عن الثقافة الكورية. وكان من أبرز الفقرات عرض التايكوندو الذي قدّمه فريق المنتخب المصري وتجربة ارتداء الهانبوك، حيث نال كلاهما إعجاب الجمهور وترك انطباعًا قويًا.

وحضر الاحتفال 300 مشارك، من بينهم مينكيونج كيم نائب مدير مكتب كويكا في مصر ، و الدكتورة "رانيا علوان" مديرة مكتبة مصر العامة بالقاهرة ، كما رافقها "تامر علي إبراهيم" رئيس قسم التدريب بمكتبة مصر العامة، بالإضافة إلى طلاب ومتطوعي كويكا في القاهرة وبني سويف والأقصر، بالإضافة إلى مواطنين مصريين.



و من جانبها قالت مينكيونج كيم نائب مدير مكتب كويكا في مصر: "نأمل أن تكون هذه الفعالية بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من التبادل الثقافي بين كوريا ومصر. وستواصل كويكا دعم الصداقة والتعاون من خلال مبادرات متنوعة."

وقال ريو أو-يونج أحد متطوعي كويكا والذي قاد التخطيط والتنظيم للفعالية: لم أكن أتخيل أن مشاركة ثقافتنا ستكون ممتعة إلى هذا الحد. لقد استمتعت بكل لحظة، وهذا ما جعل الأمر ممكنًا. واجهنا بعض العقبات الصغيرة، لكني أعتقد أنها وجدت ليتم تجاوزها ، لا لتُسقطنا. أنا ممتن حقًا لكل من دعمنا في التحضير لهذا الحدث التعاوني."

قالت شيماء علي، طالبة من مكتبة مصر العامة بالأقصر، أن المتطوعين الكوريين العاملين في المكتبة والمصريين يتباينون في لون البشرة والثقافة، و لكنهم استطاعوا التواصل كبشر متساوين. وأعربت عن اعتقادها بأن هذا الحدث سيكون فرصة لتعميق التبادل الثقافي بين كوريا ومصر، على الرغم من الاختلافات في العِرق والخلفيات.

وقد شهد الحدث اهتمامًا كبيرًا ومشاركة حماسية من الجمهور المصري، مما يعكس الشعبية المتزايدة للثقافة الكورية وموجة الهاليو في مصر.

تُعد كويكا ( وكالة التعاون الدولي الكورية) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تهدف لتنفيذ برامج المساعدات الإنمائية لمكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.

تأسس مكتب كويكا في مصر عام 1998، ويعمل على توفير التعليم الفني للشباب، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية والأنظمة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ويعزز تمكين المرأة و يدعم الفئات الضعيفة.