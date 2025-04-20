شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار بل واقع نعيشه فى كل مناسبة تجمع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء يسودها الود والمحبة، شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، حيث قدّم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الاحتفال الذي أُقيم بكاتدرائية العباسية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الشيوخ و النواب ولفيف من الشخصيات العامة.

وشارك وزير الطيران المدني في قداس عيد القيامة المجيد الذي أُقيم بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وخلال مشاركته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن خالص تهانيه القلبية للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ولجميع الأخوة الأقباط، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.

وأكد وزير الطيران المدني على أن مظاهر الأخوة والوحدة الوطنية تتجلى بأبهى صورها خلال الأعياد والمناسبات الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الروح تعكس عمق التلاحم الوطني الذي يميز الشعب المصري، وتبرهن على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم المواطنة والتسامح وترسيخ أسس التعايش المشترك مضيفاً بأن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتقوية الروابط الإنسانية، وتجديد الالتفاف حول وطن واحد ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، تحت راية الوحدة الوطنية التي تشكل أساس نسيج المجتمع المصري.