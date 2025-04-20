شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: انطلاق أول تدريب لاستخدام أدلة العمل الاسترشادية في التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض ورئيس اللجنة العليا لأدلة العمل الاسترشادية بالمجلس الصحي المصري، أول برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب مدربي التمريض على كيفية استخدام الأدلة الاسترشادية ونشرها على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة كوثر إلى أن هذا البرنامج يمثل إضافة جديدة لمهنة التمريض في مصر، حيث يعتبر المجلس الصحي المصري، من خلال لجانه الأربعة، داعماً أساسياً لتطوير العمل التمريضي، حيث تشمل اللجان لجنة تجديد مزاولة الترخيص لممارسة المهنة للبكاليريوس الجدد من دفعة 2024، ولجنة التطوير المهني المستمر التي تركز على رفع كفاءة أفراد الفريق الصحي، وخصوصاً التمريض، بالإضافة إلى لجنة أخلاقيات المهنة التي تساهم في ترسيخ الأخلاقيات المهنية وتعزيز مهارات التواصل بين التمريض والمجتمع المصري.



وأضافت رئيسة اللجنة العليا لأدلة العمل الاسترشادية أن الدورة التدريبية تعتبر الأولى من نوعها لتدريب المدربين في مستوى القيادة التمريضية في مصر، مثل مديري التمريض بالمديريات ومفتشي التمريض داخل المديريات، مشيرة إلى أن هذه الدورات ستكون جزءاً من سلسلة من برامج التدريب والوعي التي ستستمر في المستقبل، لتدريب كافة العاملين في القطاع الصحي على كيفية استخدام الأدلة الاسترشادية بشكل تدريجي.



وأكدت الدكتورة كوثر أن البرنامج التدريبي يشمل ثلاث دورات تدريبية كمرحلة أولى، حيث أستهدف في مرحلته الأولى القيادات التمريضية، فيما ستتبعها تدريبات لعدد من المجموعات الأخرى، مثل رئيسات المستشفيات والمشرفات على الأقسام الحرجة، ويهدف البرنامج إلى تحسين الأداء التمريضي وربط هذا الأداء بقانون المسؤولية الطبية، من خلال توفير مرجعية علمية تعتمد على الأدلة الاسترشادية.



وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى إهتمام الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ودعم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أبدى اهتماماً بالغاً بتطوير مهنة التمريض في مصر.

وأشارت إلى أن تطبيق الأدلة الاسترشادية بشكل فعال سيسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر، مما ينعكس إيجاباً على المؤشرات الصحية العامة.