شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مطرانية شمال الجيزة للتهنئة بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يرافقه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، صباح اليوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، خلال زيارته، أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وعبر محافظ الجيزة، عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط قائلًا: "إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام"، مؤكدًا على ترابط ووحدة عنصري الأمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبعث المحافظ تهنئة لمواطني محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ومن جانبه، أعرب أسقف مطرانية شمال الجيزة عن سعادته، بوفد محافظة الجيزة، الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة بين المجتمع مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.