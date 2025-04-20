شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر الباباوي بالعباسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة.

رافق المحافظ فى زيارته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم.منى محمد البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ، وعدد من قيادات المحافظة.