شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 02:20 م

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد شم النسيم وتوفير مناخ آمن ومناسب للمواطنين خلال احتفالاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إنه تم رفع درجة الاستعداد لعمال النظافة والحدائق والسائقين، وذلك لأعمال النظافة العامة بالشوارع وتجهيز الحدائق والميادين والمتنزهات والشوارع والمحاور الرئيسية لمداخل ومخارج المحافظة.

وأضاف أنه تم تجهيز عدد (2) سيارة مياه نافوري وعدد (2) سيارة شفط لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة الأثرية بالهرم والتدخل الفوري والدعم، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.

وأكد تجهيز سيارات رش المبيدات للعمل صباحًا ومساءً بأماكن المتنزهات، وسيارات الكنس الآلى للعمل بالشوارع الرئيسية والمحاور الرئيسية بالأحياء، وأكياس قمامة لتوزيعها مجانًا على رواد الحدائق (حديقة سفاري - منطقة الأهرامات)، وذلك بناءً على توجيهات الهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بوضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع العامة والميادين والمحاور الرئيسية بنطاق أحياء المحافظة، وتم رفع درجة الاستعداد على مدار 24 ساعة تحت إشراف قيادات الهيئة، بالإضافة غرفة عمليات الهيئة، وتخصيص رقم 37486984 لتلقي الشكاوى.