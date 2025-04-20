شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يهنئ منتسبى المجتمع الأكاديمي من الأخوة الأقباط بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأسمى التهاني إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من الأخوة الأقباط بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته أن تظل قيم المحبة والوحدة والتسامح راسخة في وجدان المجتمع الأكاديمي، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح في مسيرة النهوض بالمنظومة الأكاديمية والبحثية في مصر.