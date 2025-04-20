شكرا لقرائتكم خبر عن "نيوستالچيا".. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة لسد الفجوات بين الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة منصة "نيوستالچيا"، هي مشروع تخرج مجموعة من الطلاب بقسم الإعلام الرقمي، موجودة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل انستجرام وفيس بوك ويوتيوب وسبوتيفاي وتيكتوك.



وأوضح الطلاب، تم اختيار اسم "نيوستالچيا" المكون من نيوستالجيا لأن المواضيع التي تتناولها المنصة تعبر عن الأجيال القديمة والجديدة.

وتهدف منصة "نيوستالچيا" لسد الفجوات بين الأجيال التي حدثت نتيجة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السريعة، كما تسعى مجموعة "نيوستالچيا" لهذا الهدف عن طريق شرح تجارب الأجيال المختلفة وحكي ما مر به كل جيل والعوامل المختلفة التي أثرت في تشكيل شخصياتهم، ليتفهم كل جيل ظروف الأجيال الأخرى مما سيجعلهم يعذرون بعضهم البعض وبالتالي تقترب المسافات بينهم وتقل صراعات الأجيال.

تقدم المنصة موضوعاتها في إطار فكرة مميزة وهي "الشقة"، "شقة نيوستالچيا" تجمع بين كل الأجيال وفي كل غرفة من غرف الشقة وخلف كل باب نستمع إلى حكاية تجمع بين الأجيال، ومن هنا جاء شعار المنصة "ورا كل باب حكاية".

خلف كل باب برنامج من برامج نيوستالچيا الأربع:



برنامج "وصلة" على يوتيوب، يتناول ظواهر ومواضيع مثل التربية والعلاقات والحب، ويناقش أسباب اختلاف تعبير الناس وتعاملهم تجاه هذه المواضيع عبر مرور الزمن والأجيال، ويعرض الفروقات ويشرح أسبابها.

ڤودكاست (بودكاست مصور) "لحظة تفاهم" على يوتيوب وسبوتيفاي Spotify، فكرته هو وجود ضيفين من أجيال مختلفة، يتناولوا مواضيع متنوعة مثل الطموح والرحلات والسفر والزواج، كل ضيف يتحدث من وجهة نظر جيله المختلفة، ومقدمة البرنامج من فريق "نيوستالچيا"، تسعى بدورها لتقريب المسافة بين وجهتي نظرهم المختلفة عن طريق عرض محاور الحلقة وإيجاد وجهات نظر مشتركة بينهم، ليصلوا في نهاية البرنامج ل"لحظة تفاهم" ويفهموا بعضهم البعض أكثر.

برنامج "فلاش مش باك" على يوتيوب، يتحدث عن الحياة الاجتماعية وال life style نمط الحياة للمصريين عبر الأجيال المختلفة ويوضح الفروقات بينهم والأسباب البيئية والاجتماعية التي سببت هذه الفروقات، ومن مواضيع الحلقات احتفالات المصريين برمضان والعيد واختلاف ممارسة الهوايات المتنوعة عبر الأجيال.

برنامج "زمانوڤا" على منصات التواصل المختلفة فيسبوك وانستجرام وتيكتوك، وهي سلسلة ڤيديوهات تحكي عن أشياء وظواهر وقصص شيقة من الماضي استمرت مع مرور السنين منها ما تغير ومنها من بقي ثابت رغم مرور الزمن.

وكل مهام المشروع من إعداد وتقديم وتصاميم ومونتاچ وموشن وتصوير وتعليق صوتي وإنتاج وتسويق وإدارة، تنفيذ طلاب المجموعة:

يوسف علاء، يمنى إيهاب، مريم المقدم، منار فوزي، محمد سمير، آية عمرو، أنورين محمد، ملك محمد، هنا عبد الله، منة ممدوح، تقى حجازي، عبد الرحمن ياسر، جاسمين باسم، عمر بطيشة، تقى أشرف، ياسمين أشرف.

واشترك فى مشروع التخرج الطلاب ، يوسف علاء، يمنى إيهاب، مريم المقدم، منار فوزي، محمد سمير، آية عمرو، أنورين محمد، ملك محمد، هنا عبد الله، منة ممدوح، تقى حجازي، عبد الرحمن ياسر، جاسمين باسم، عمر بطيشة، تقى أشرف، ياسمين أشرف.