شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 12:10 م

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن جميع المصريين لديهم أربع أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة.



وقال خلال لقائه المهنئين بـ عيد القيامة المجيد إن مصر مشهورة بالدقة الحسابية منذ قديم الزمان فى علوم الفلك والحسابات، ولذلك طلب العالم أجمع منها تحديد موعد عيد القيامة المجيد، وتحدث عن الأمانة فى العمل وتفاصيل الحياة ويعطينا الله نعمة القيامة دائما.



واستقبل قداسة البابا المهنئين من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأقباط من جميع أنحاء الجمهورية.



كورال الكنيسة



البابا تواضروس



استقبال البابا تواضروس للمهنئين



البابا



استقبال البابا تواضروس للمهنئين



البابا



استقبال البابا تواضروس للمهنئين



البابا تواضروس للمهنئين



استقبال البابا تواضروس للمهنئين



استقبال البابا تواضروس للمهنئين



البابا تواضروس



البابا تواضروس



استقبال البابا تواضروس



التقاط صورة سيلفى مع البابا



احتفالات عيد القيامة المجيد



استقبال البابا تواضروس



البابا تواضروس



استقبال البابا تواضروش للمهنئين (18)



استقبال البابا تواضروش للمهنئين (19)



استقبال البابا تواضروش للمهنئين (20)



استقبال البابا تواضروش للمهنئين (21)



استقبال البابا تواضروش للمهنئين (22)



استقبال البابا تواضروش للمهنئين (23)