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البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة

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  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 1/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 2/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 3/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 4/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 5/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 6/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 7/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 8/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 9/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 10/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 11/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 12/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 13/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 14/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 15/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 16/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 17/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 18/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 19/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 20/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 21/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 22/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 23/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 24/25
  • البابا تواضروس الثانى: المصريون يحتفلون بـ4 أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة 25/25

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى و بتول عصام - تصوير كريم عبدالعزيز

الأحد، 20 أبريل 2025 12:10 م

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن جميع المصريين لديهم أربع أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة.


وقال خلال لقائه المهنئين بـ عيد القيامة المجيد إن مصر مشهورة بالدقة الحسابية منذ قديم الزمان فى علوم الفلك والحسابات، ولذلك طلب العالم أجمع منها تحديد موعد عيد القيامة المجيد، وتحدث عن الأمانة فى العمل وتفاصيل الحياة ويعطينا الله نعمة القيامة دائما.


واستقبل قداسة البابا المهنئين من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأقباط من جميع أنحاء الجمهورية.

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (1)
كورال الكنيسة

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (2)
البابا تواضروس

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (3)
استقبال البابا تواضروس للمهنئين 

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (4)
البابا 

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (5)
استقبال البابا تواضروس للمهنئين 

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (6)
البابا

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (7)
استقبال البابا تواضروس للمهنئين 

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (8)
البابا تواضروس للمهنئين

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (9)
استقبال البابا تواضروس للمهنئين

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (10)
استقبال البابا تواضروس للمهنئين

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (11)
البابا تواضروس 

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (12)
البابا تواضروس

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (13)
استقبال البابا تواضروس

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (14)
التقاط صورة سيلفى مع البابا

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (15)
احتفالات عيد القيامة المجيد

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (16)
استقبال البابا تواضروس

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (17)
البابا تواضروس

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (18)
استقبال البابا تواضروش للمهنئين (18)

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (19)
استقبال البابا تواضروش للمهنئين (19)

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (20)
استقبال البابا تواضروش للمهنئين (20)

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (21)
استقبال البابا تواضروش للمهنئين (21)

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (22)
استقبال البابا تواضروش للمهنئين (22)

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (23)
استقبال البابا تواضروش للمهنئين (23)

 

استقبال البابا تواضروش للمهنئين (24)
استقبال البابا تواضروش للمهنئين (24)

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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